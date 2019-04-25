Türkiye Yayıncılar Birliği yeni dönem hedeflerini açıkladı

Kenan Kocatürk, 2019-2021 çalışma dönemi için yeniden göreve getirildi. 1985’te kurulan Türkiye Yayıncılar Birliği, geçtiğimiz hafta iki yıllık çalışma dönemini değerlendirmek ve yeni dönemde görev alacak kurul ile diğer örnek organları değerlendirmek üzere 23. Olağan Genel Kurulu’nda toplandı. Derneğin çalışmalarını özetlendi ve yeni dönem için öncelikli hedefler açıkladı.

Kurulda Kocatürk, yeni dönemde KDV iadelerinin mahsubu konusuna ağırlık verileceğini vurgularken, Genel Sekreter Özgür Akın da, çalışmaları devam eden OKUYAY Projesi (Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Platformu) ile ilgili bir sunum yaptı…

(Kenan Kocatürk)

ÖNCELİKLİ HEDEFLER

Kocatürk, geçtiğimiz iki yıl içinde hayatını kaybeden yazarları ve yayıncılık dünyasından isimleri anarak başlattığı açılış konuşmasında, 2017-2019 çalışma sürecindeki çalışmaları özetleyerek devam etti.

Öncelikle KDV iadelerinin mahsubu konusuna ağırlık verileceğine değinen Kocatürk, şimdiye dek süren KDV çalışmalarının kısa sürede sonuç verdiğinin de altını çizdi.

Kocatürk, Türkiye Yayıncılar Birliği’nin, eğitim yayıncılığının sorunlarıyla da yakından ilgilendiğine dikkat çekerek, derneğin okuma kültürünü geliştirme, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun yenilenmesi, sabit fiyat, yurtiçi ve yurtdışı kitap fuarlarına katılım ve yayınlama özgürlüğüne yönelik çalışmalara da değindi…

GÖREV DAĞILIMI

Yeni yönetim kurulunda görev şu şekilde belirlendi:

Kenan Kocatürk (Yönetim Kurulu Başkanı-Literatür Yayıncılık),

Koray Seçkin (İkinci Başkan-Seçkin Yayıncılık),

Özgür Akın (Genel Sekreter-Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık),

Servet Düz (Sayman-Bora Yayıncılık Dağıtım),

Mustafa Nemutlu (Üye-Teknolist Bilgi Sistemleri),

Tan Çağlayan (Üye-Çağlayan Kitabevi)

Erol Aydın (Üye-Siren Yayınları).

*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap