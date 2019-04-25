taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8995
Euro
6.5768
Altın
1276.97
Borsa
95639.28
Gram Altın
242.337

Türkiye Yayıncılar Birliği yeni dönem hedeflerini açıkladı

Yeniden Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanlığı’na seçilen Kenan Kocatürk, yeni dönem için öncelikli hedeflerini açıkladı.

Özel İçerik | 25.04.2019 - 12:47..
  1. Haberler
  2. Kitap
Whatsapp ile paylaş

Türkiye Yayıncılar Birliği

Kenan Kocatürk, 2019-2021 çalışma dönemi için yeniden göreve getirildi. 1985’te kurulan Türkiye Yayıncılar Birliği, geçtiğimiz hafta iki yıllık çalışma dönemini değerlendirmek ve yeni dönemde görev alacak kurul ile diğer örnek organları değerlendirmek üzere 23. Olağan Genel Kurulu’nda toplandı. Derneğin çalışmalarını özetlendi ve yeni dönem için öncelikli hedefler açıkladı.

Kurulda Kocatürk, yeni dönemde KDV iadelerinin mahsubu konusuna ağırlık verileceğini vurgularken, Genel Sekreter Özgür Akın da, çalışmaları devam eden OKUYAY Projesi (Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Platformu) ile ilgili bir sunum yaptı…

Türkiye Yayıncılar Birliği yeni dönem hedeflerini açıkladı

(Kenan Kocatürk)

ÖNCELİKLİ HEDEFLER

Kocatürk, geçtiğimiz iki yıl içinde hayatını kaybeden yazarları ve yayıncılık dünyasından isimleri anarak başlattığı açılış konuşmasında, 2017-2019 çalışma sürecindeki çalışmaları özetleyerek devam etti.

Öncelikle KDV iadelerinin mahsubu konusuna ağırlık verileceğine değinen Kocatürk, şimdiye dek süren KDV çalışmalarının kısa sürede sonuç verdiğinin de altını çizdi.

Kocatürk, Türkiye Yayıncılar Birliği’nin, eğitim yayıncılığının sorunlarıyla da yakından ilgilendiğine dikkat çekerek, derneğin okuma kültürünü geliştirme, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun yenilenmesi, sabit fiyat, yurtiçi ve yurtdışı kitap fuarlarına katılım ve yayınlama özgürlüğüne yönelik çalışmalara da değindi…

Türkiye Yayıncılar Birliği yeni dönem hedeflerini açıkladı

GÖREV DAĞILIMI

Yeni yönetim kurulunda görev şu şekilde belirlendi:

Kenan Kocatürk (Yönetim Kurulu Başkanı-Literatür Yayıncılık),

Koray Seçkin (İkinci Başkan-Seçkin Yayıncılık),

Özgür Akın (Genel Sekreter-Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık),

Servet Düz (Sayman-Bora Yayıncılık Dağıtım),

Mustafa Nemutlu (Üye-Teknolist Bilgi Sistemleri),

Tan Çağlayan (Üye-Çağlayan Kitabevi)

Erol Aydın (Üye-Siren Yayınları).

*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'li başkan Karakayalı: Suriyelileri istemiyoruz

CHP'li başkan Karakayalı: Suriyelileri istemiyoruz

588
Kılıçdaroğlu ile Erdoğan el sıkıştı

Kılıçdaroğlu ile Erdoğan el sıkıştı

145
Anzaklar şafak ayini için Çanakkale'de

Anzaklar şafak ayini için Çanakkale'de

115
Rusya: Türkiye'ye savaş uçağı vermeye hazırız

Rusya: Türkiye'ye savaş uçağı vermeye hazırız

143
Nazlı Çelik Küçükçekmece'deki taciz olayına tepki gösterdi

Nazlı Çelik Küçükçekmece'deki taciz olayına tepki gösterdi

122
Katar, Deutsche Bank ile Commerzbank'ın birleşmesine karşı

Katar, Deutsche Bank ile Commerzbank'ın birleşmesine karşı

29
Suriyeli işçiler haklarını aramak için sokağa inecek

Suriyeli işçiler haklarını aramak için sokağa inecek

533
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir