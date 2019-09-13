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Türkiye'de ilk kez görülen balık Fenerbahçe ismini aldı

31 santimetre uzunluğundaki balık, sarı lacivert desenlerinden dolayı "Fenerbahçe" adıyla literatüre geçti.

Haber Merkezi | 13.09.2019 - 17:11..
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İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) tarafından İskenderun Körfezi'nde yapılan araştırmalarda, Türkiye sularında ilk kez görülen bir balık cinsine, sarı lacivert deseninden dolayı "Fenerbahçe" adı verildi.

Bu balığın daha çok tropik denizlerde yaşayan bir balık türü olduğunun altını çizen Prof. Dr. Turan, balığa Türkiye suları ve denizlerinde ilk kez rastlandığını söyledi. Küresel iklim değişikliği ve Akdeniz'in ısınmasıyla tropik denizlerde yaşayan canlıların, Süveyş Kanalı üzerinden bu bölgelere giriş yaptığını tespit edildi.

"FENERBAHÇE FORMASINA BENZEDİĞİ İÇİN FENERBAHÇE ADINI VERMEYİ UYGUN GÖRDÜK"

Turan, şöyle devam etti; "Akdeniz'in ısınması Türkiye denizlerine doğru bir göç oluşturmaktadır. Bunun sonucu olarak Kızıl Deniz'den gelen birçok balık buralara giriş yapıyor. Bu da en son tespit ettiğimiz "Pomacanthus imperator" olarak bilinen balıktır. Akvaryum tarzı bir balıktır. Bunun gibi daha önce de papağan balığı ve aslan balığı kayıtlarını verdik. Bu da o tarzlar gibi renkli, gösterişli bir balıktır. Bunun herhangi bir zehirli etkisi görülmemektedir.

Türkiye'de ilk kez görülen balık Fenerbahçe ismini aldı

FENERBAHÇE FORMASINA BENZEDİĞİ İÇİN ADI VERİLDİ

Biz buna Fenerbahçe formasına benzediği için Fenerbahçe adını vermeyi uygun gördük. Tarım ve Orman Bakanlığı’na da bildirerek Türkiye denizlerinde yeni bir tür olarak 'Fenerbahçe' balığı görülmüş ve kayıtlara geçmiş oldu."

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