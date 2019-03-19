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Türkiye’den Yemen’e bin tankerlik hayat suyu

İHH İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin destekleriyle krizin devam ettiği Yemen’de bin tankerlik su dağıtımı gerçekleştirerek, binlerce ailenin temiz içme suyu ihtiyacını karşıladı.

Haber Merkezi | 19.03.2019 - 14:37..
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İnsani krizin ölümcül boyutlara ulaştığı Yemen’de faaliyetlerini aralıksız bir şekilde sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin desteklerini mağdur ve muhtaçlara ulaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda İHH, bin tankerlik içme suyu dağıtımı gerçekleştirdi.

Türkiye’den Yemen’e bin tankerlik hayat suyu

SU İHTİYACI KARŞILANDI

Taiz ve Marib bölgesindeki dağıtımlardan, kuraklık ve iç savaş etkisiyle temiz su bulmakta zorlanan binlerce ailenin bir aylık su ihtiyacı karşılandı.

4 milyon litre suya tekabül eden bin tankerlik yardım, salgın hastalıkların yaygın olduğu savaş bölgesinde temiz su ihtiyacı hastalıkların önlenmesi açısından hayati önem taşıyor.

Türkiye’den Yemen’e bin tankerlik hayat suyu

Türkiye’den Yemen’e bin tankerlik hayat suyu VİDEO

KURAKLIK GELİYOR FERYADI

Havaların ısınmasıyla Yemen’de susuzluk da baş gösterdi. Özellikle Taiz’de bulunan Yemenli ailelerden acil olarak içme suyu yardım talepleri geliyor. Yardım ulaştırılmazsa kuraklık nedeniyle de ölümlerin yaşanabileceğinden endişe ediliyor.

Türkiye’den Yemen’e bin tankerlik hayat suyu

YARDIM ULAŞTIRMAK İÇİN

Savaşın yanı sıra kuraklıkla mücadele eden Yemen halkına yardımda bulunmak isteyen hayırseverler, tüm operatörlerden YEMEN yazıp 3072’ye kısa mesaj göndererek 5 TL destekte bulunabiliyor. Daha fazla destek olmak isteyenler ise İHH’nın banka hesap numaralarına bağış yaparken açıklama kısmına PROJE KODU 10468 yazarak yardım edebiliyor.

Türkiye’den Yemen’e bin tankerlik hayat suyu

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