Türkiye'ye gelen 92 bin Suriyeli'ye vatandaşlık verildi

Suriye'de devam eden savaştan ve hava saldırılarından kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler ile ilgili detaylı bilgiler kamuoyula paylaşıldı.

Böylece Suriye'den Türkiye'ye gelen ve vatandaşlık alan Suriyelilerin sayısı ilk kez açıklandı.

"92 BİN SURİYELİYE VATANDAŞLIK VERİLDİ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu ana kadar vatandaşlık verilen Suriyeli sayısının sorulması üzerine, "Çocuklar da dahil olmak üzere 92 bin 280 Suriyeliye vatandaşlık verildi. Bunların 47 bini ergin, 45 bin 280'i çocuk. Bunların da büyük bir bölümü öğretmen, mühendis ve nitelikli, kendi hayatını kurabilecek insanlar." değerlendirmesini yaptı.