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Tuz Gölü pembe renge büründü

Türkiye’nin 2. büyük gölü olan Tuz Gölü, algler ve bakteriler nedeniyle pembe rengini aldı.

İHA | 24.08.2019 - 12:29..
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Dunaliella salma isimli alg ile halo isimli bakteriler nedeniyle pembeye bürünen Tuz Gölü yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Tuz Gölü pembe renge büründü

TUZ İHTİYACININ BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ KARŞILIYOR

Konya, Ankara ve Aksaray sınırları içinde yer alan Tuz Gölü, Türkiye’nin tuz ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılarken, doğal güzelliğiyle ve ayak hastalıklarına iyi gelmesiyle de dikkat çekiyor.

Gölün sığ olması nedeniyle ziyaretçiler çıplak ayakla gölde yürürken, Tuz Gölü çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Tuz Gölü pembe renge büründü

PEMBELİĞİ DOĞAL BİR ŞEY

Tuz Gölü’nü ziyarete gelen Dudu Kis, “Çok güzel bir yer. Girdik Tuz Gölü’ne. Pembe böyle çok güzel. Çokta şifalıymış. Onun için geldik.” dedi.

11 yaşındaki Ali Akkuş ise, “Biz bugün Tuz Gölü’ne girdik. Tuz Gölü harika bir yer. Pembeliği doğal bir şey.” diye konuştu.

Tuz Gölü pembe renge büründü

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