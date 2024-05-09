İstanbul'da motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kazayı beraberinde getirdi.
Şişli Bomonti-Dolmabahçe Tüneli’nde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda motosikletli bir sürücü, süratli bir şekilde tünelde ilerlemeye başladı.
Makas atarken araca çarpıp savruldu
Önündeki araçlara “makas” atarak ilerleyen sürücü, bir araca çarpmaktansa son anda kurtuldu.
Ardından hız kesmeden yoluna devam eden motosikletli, yine “makas” attığı esnada önündeki araca çarparak yolun kenarına savruldu.
Yardımına vatandaşlar koştu
Sürüklendikten sonra kaldırıma çarparak güçlükle durabilen gencin yardımına, çarptığı araç sürücüsü ve diğer motosikletliler koştu.
Şans eseri hafif yaralı olarak kazayı atlatan motosikletli, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
O anlar kamerada
Yaşanan kaza anları, bir başka motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış