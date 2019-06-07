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Tuzak kurulup dövülen baba öldü, oğlu ağır yaralandı

Fransa'dan tatil için Denizli'ye gelen Osman Kurt ile oğlu otomobillerinin önünü kesen bir grup tarafından dövüldü.

DHA | 07.06.2019 - 14:32..
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Fransa'nın Lille şehrinde yaşayan Osman Kurt, bir süre önce tatil için ailesiyle birlikte memleketi Denizli'nin Bekilli ilçesine geldi. Osman Kurt, dün saat 10.00 sıralarında, yakınlarına jandarma karakoluna ifadeye çağrıldıklarını söyleyip, oğlu Özgür Kurt'un kullandığı otomobille evden ayrıldı. Kırsal Çamköy Mahallesi çıkışına geldiklerinde baba-oğulun kullandığı otomobilin önü bir grup tarafından kesildi. Baba-oğul, otomobilden indirilip, öldüresiye dövüldü. Saldırganların kaçmasının ardından cep telefonundan 112 Acil Servisi arayan Özgür Kurt, yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BABA ÖLDÜ, OĞLU AĞIR YARALI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından baba-oğul ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başına darbe aldığı belirlenen Osman Kurt, burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan oğlu Özgür Kurt'un ise yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, saldırganların kimliklerinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.Tuzak kurulup dövülen baba öldü, oğlu ağır yaralandı

ÖLÜM TUZAĞI

Saldırganların, baba-oğulun geçen 5 Haziran'da, bir yakınlarını ziyaret için gittikleri özel bakımevinde kavga ettikleri görevlilerin yakınları olabileceği ileri sürüldü. Dün Çamköy Mahallesi'ne gelen birkaç kişinin Osman Kurt ve oğlunu sordukları ifade edildi. Saldırganların, kendilerini jandarma gibi tanıtıp, baba ve oğlunu ifade vermek için karakola davet ederek, tuzak kurdukları da iddia edildi.

Jandarmanın baba ve oğlunu ifadeye çağırmadıkları anlaşıldı.

Tuzak kurulup dövülen baba öldü, oğlu ağır yaralandı

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