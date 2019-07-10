taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6903
Euro
6.4078
Altın
1414.44
Borsa
98585.29
Gram Altın
258.401

Tuzla'da akaryakıt istasyonunu soyanlar gözaltına alındı

Pompalı tüfekle istasyonun kasasına gelen 3 kişi paraları alıp kaçtıktan sonra yakalandı.

DHA | 10.07.2019 - 21:28..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Tuzla'da bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Ellerinde pompalı tüfekle buraya gelen maskeli 3 kişi, kasadaki çalışandan paraları vermesini istedi.

Etekli soyguncular güvenlik kamerasında VİDEO

Soyguncular, kasadaki bir miktar parayı aldıktan sonra kayıplara karışırken çalışanlar, panik butonuna basarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

SOYGUNCULAR KISKIVRAK YAKALANDI

Olayın yaşandığı yerin çevresinde araştırma yapan ekipler boş bir arazideki iki kişiyi fark etti. Polisleri fark edince koşmaya başlayan şüphelilerden biri cebindeki paraları yere atarak kaçmaya devam etti.

Tuzla'da akaryakıt istasyonunu soyanlar gözaltına alındı

Polis ekipleri soygunculardan H.G ve A.G.'yi kısa sürede kıskıvrak yakaladı. İki şüphelinin yakalandığı yerden 300 metre uzaklıktaki çalılıklarda saklanmış halde bulunan pompalı tüfek ve etek bulundu. Diğer şüpheli M.S.E ise Alsancak Caddesi'nde yakalandı.

Soyguncuların üzerinde toplam 4 bin 365 lira çıktı. Soyguncular, Tuzla Asayiş Büro Amirliği'nde alınan ifadelerinin ardından Anadolu Adliye Sarayı'na gönderildi.

Tuzla'da akaryakıt istasyonunu soyanlar gözaltına alındı

Tuzla'da akaryakıt istasyonunu soyanlar gözaltına alındı

Tuzla'da akaryakıt istasyonunu soyanlar gözaltına alındı



Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan, Ali Babacan ile arasında geçen görüşmeyi anlattı

Erdoğan, Ali Babacan ile arasında geçen görüşmeyi anlattı

555
Cumhurbaşkanı Erdoğan gündemi değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan gündemi değerlendirdi

1009
Mehmet Şimşek, Babacan'ın partisiyle siyasete dönüyor

Mehmet Şimşek, Babacan'ın partisiyle siyasete dönüyor

264
Acun Ilıcalı mal varlığını açıkladı

Acun Ilıcalı mal varlığını açıkladı

114
Erdoğan'a soruldu: Murat Çetinkaya neden görevden alındı

Erdoğan'a soruldu: Murat Çetinkaya neden görevden alındı

288
İstanbul'da taksici, kısa mesafe yolcusunu indirmek istedi

İstanbul'da taksici, kısa mesafe yolcusunu indirmek istedi

380
Rize'de 300 yıllık köprü çöktü

Rize'de 300 yıllık köprü çöktü

129
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir