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TV8'in yüzde 57'si satıldı

Arap fonlu A&S Yatırım Holding, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'in büyük kısmını satın aldığını açıkladı.

AA | 17.08.2019 - 21:35..
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TV8'in yüzde 57'si satıldı

A&S Yatırım Holding'in Hukuk departmanından yapılan açıklamada, Uğur Akkuş'un Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttüğü holdingin, TV8'in yüzde 57'sini satın aldığı belirtildi.

Açıklamada, ortaklığa ilişkin lansmanın yakın zamanda yapılacağı ifade edilerek, yeni ortaklığın özellikle Orta Doğu'da ses getireceği kaydedildi.

ORTA DOĞU'YA AÇILMA HEDEFİ

Açıklamada, A&S Yatırım Holding'in finansmanını Körfezli fonlardan sağladığı ortaklığın, Orta Doğu'ya açılarak büyüyeceği belirtildi.

KÖRFEZ FONU

A&S Yatırım Holding, bünyesinde; gayrimenkul, inşaat, finans ve varlık yönetimi, yatırım danışmanlığı, ihracat, turizm, enerji, eğitim, medya ve perakendeciliğin olduğu, Körfez fonların ortaklığında bir şirket.

TV8'in yüzde 57'si satıldı

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