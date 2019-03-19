Twitter, sohbete abone olma özelliğini test ediyor

Popüler sosyal ağ Twitter, kullanıcı deneyimini üst düzeye çıkarmak için platforma birtakım yeni özellikler getirecek. Geçtiğimiz günlerde bazı tasarım değişiklikleri yapan şirket, bu değişiklikleri beta programında yayınlayarak bazı test kullanıcılarına sunmuştu.

Twitter, herhangi bir tweet sohbetini beğenmeden veya yanıtlamadan izlemenizi sağlayacak 'sohbete abone ol' özelliğini test ediyor. Tweetlerin sağ üstünde bulunacak bir simge ile herhangi bir tweet sohbetine abone olduğunuzda, sohbete yeni tweetler eklendiğinde bildirim almanız sağlanacak.

Geçtiğimiz günlerde uygulamanın içinde bulunan kamera ekranını güncelleyen Twitter, tweet düzenleme seçeneği üzerinde de çalışıyor. Bütün bu özelliklerin tam olarak ne zaman yayınlanacağı ise şimdilik bilinmiyor.

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