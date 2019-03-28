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Uçak ve trenin ardından gemi de kütüphane oldu

Çankırı'da Temalı Kütüphaneler Projesi kapsamında uçak ve trenin ardından gemi de kütüphaneye dönüştürüldü.

AA | 28.03.2019 - 13:12..
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Çankırı'da Temalı Kütüphaneler Projesi kapsamında, ilk olarak TCDD tarafından hurdaya ayrılan bir lokomotif ile iki vagon kiralanarak, kütüphaneye uygun şekilde tasarlandı.

Daha sonra, ömrünü tamamlamış bir Airbus A 300 tipi uçağı satın alarak İstanbul'dan parçalar halinde 5 tırla kente getirilerek bunu da kütüphanye dönüştürüldü.

AMAÇ OKUMAYI ALIŞTIRMAK

Son olarak kentteki vatandaşların kitap okuma alışkanlıklarının artırılması amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda oluşturulan gölette gemi inşa edildi. Üst katı millet kıraathanesi projesi kapsamında kafeterya olarak ayrılan 41 metrelik geminin alt tarafı da okuma salonu şeklinde düzenlendi.

Uçak ve trenin ardından gemi de kütüphane oldu

GEMİDE KİTAP OKUYORLAR

Ziyaret edilebilen ancak resmi açılışının gelecek günlerde yapılması planlanan kütüphanede vatandaşlar, geminin dümen ve güverte bölümlerinde kitap okuma fırsatı buluyor.

Uçak ve trenin ardından gemi de kütüphane oldu

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