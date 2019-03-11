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Uçurumdan yuvarlanan adamın ilk işi sigara içmek oldu

Vietnam’da bir adam, kayalıkların tepesinde dengesini kaybederek aşağıya yuvarlandı. Kendine geldiğinde ise ilk işi sigara yakmak oldu.

Haber Merkezi | 11.03.2019 - 10:31..
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Vietnam’ın Vung Tau kentinden meydana gelen olayda, bir adam yaklaşık 100 metre yükseklikten aşağı düştü. Genç adam, kara yoluna düşene kadar defalarca takla attı.

Kayalıkların üzerinden kara yoluna düşüşü, bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi.

Uçurumdan yuvarlanan adamın ilk işi sigara içmek oldu

İLK İŞİ SİGARA YAKMAK OLDU

Etraftakilerin çığlıklarıyla aşağı yuvarlanan adam, sakin tavırlarıyla dikkat çekti. Genç adamın aşağı yuvarlandıktan sonraki ilk işi, sigara içmek oldu.Uçurumdan yuvarlanan adamın ilk işi sigara içmek oldu

Uçurumdan yuvarlanan adamın ilk işi sigara içmek oldu

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