Uçurumdan yuvarlanan adamın ilk işi sigara içmek oldu

Uber, müşterilerin otomobillerde unuttuğu tuhaf eşyaların bir listesini yayınladı.

Uber, müşterilerin unuttuğu en tuhaf eşyaları açıkladı

2

Adana'da 3 kişi baz istasyonunun aküsünü çaldı

Adana'da bir süre önce kurulumunda çalıştığı baz istasyonunun akülerini çalarak bir mahalleyi iletişimsiz bırakan zanlı ile 2 arkadaşı yakalandı.