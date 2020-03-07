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Ucuz ekmek 'haksız' bulundu

Erzurum Fırıncılar Odası'nın 200 gramlık ekmeği 1 TL'ye satması gerekirken 75 kuruşa sattığı için dava ettiği fırıncıyı, mahkeme 'haksız' buldu.

DHA | 07.03.2020 - 11:51..
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Erzurum Fırıncılar Odası, Palandöken ilçesinde fırını bulunan Fatih Yıldız'ın, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nce onaylanan 200 gram ekmeğin 1 TL'ye satılacağı yönündeki tarifeye uymayarak, aynı gramajdaki ekmeği 75 kuruşa sattığını tespit etti.

Oda, 'haksız rekabet teşkil ettiği' gerekçesiyle Yıldız'a ihtarname çekti.

FIRINCILAR ODASI: DİĞER ÜYELER MAĞDUR OLDU

Fatih Yıldız, ihtarnameye rağmen ekmeği 75 kuruştan satmaya devam edince de Fırıncılar Odası, Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 'haksız rekabetin tespiti ve önlenmesi' istemiyle dava açtı. Fırıncılar Odası tarafından mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, Yıldız'ın satış tarifesinin ve maliyetinin altında ekmek satışı yapmasının diğer üyelerinin mağduriyetine yol açtığı vurgulandı.

Ucuz ekmek 'haksız' bulundu

TÜM GİDERLERİ İLE 1 LİRA 25 KURUŞ

1 çuval undan, 200 gram halinde 308 ekmek elde edildiği anlatılan dilekçede, 1 adet ekmek maliyetinin tüm giderler ile 1 lira 25 kuruş olduğu kaydedildi.

"BİR HAFTA 75 KURUŞTAN SATTIM"

Fatih Yıldız ise mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde, şehrin birçok noktasında ekmeğin 75 kuruştan satıldığını savunarak, "Oda, büyük işletmelere yönelik aynı durumu göz ardı etmekte, küçük esnaf olarak ve şahsi husumet yaşadıkları işletmelere böyle eylemlerde bulunmaktadır. İşletmem tamamıyla makine sistemi ile çalışan, kira ve işçi gideri olmayan bir işletme olması, maliyeti düşük olması nedeniyle ekmeği 1 haftalığına, 75 kuruştan sattım." dedi.

Ucuz ekmek 'haksız' bulundu

REKABETİN ÖNLENMESİ KARAR VERİLDİ

Asliye Ticaret Mahkemesi, 4 Mart'ta görülen duruşmada, Fırıncılar Odası'nın davasını kabul etti. Mahkeme, Fatih Yıldız'ın belirlenen fiyatın altında ekmek satmasının haksız rekabet oluşturduğunun tespit edildiğini bildirerek, rekabetin önlenmesine karar verdi.

TAZMİNAT DAVALARI AÇILACAK

Erzurum Fırıncılar Odası'nın avukatı Özkan Erduman, fırıncının ekmeği belirlenen bedelin altında satmasından dolayı yasal yollara başvurduklarını bildirdi. Erduman, "Emsal temsil etmesi açısından, haksız rekabetin önlenmesi için bu kararın ciddiye alınması, aksi takdirde karara aykırı davranılması halinde gerekli yasal işlemlerin başlatılacağı bilinmelidir. Tazminat hakkımızı saklı tuttuk. Şimdilik haksız rekabetin önlenmesine yönelik bir karar verildi. Verilen karar Fırıncılar Odası tarafından tüm üyelerine duyurulacak. Karara rağmen, aykırı eylemlerde bulunanlar hakkında tazminat davaları açılacaktır." diye konuştu.

Ucuz ekmek 'haksız' bulundu

MALİYETİN ALTINDA SATTIKLARINI SAVUNUYORLAR

Öte yandan mahkeme kararına sevindiklerini söyleyen fırıncılar, 1 Mart itibariyle ekmeğin 1 lira 25 kuruştan satılması gerekirken halen maliyetin altında sattıklarını savundu.

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