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Ukrayna'daki bir kilisede ayin kavgası

Ukrayna'da bir kilisede din adamları, kimin ayin yapacağı konusunda yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle kavga etti. Kilisede çıkan kavga meydan savaşına döndü.

Haber Merkezi | 13.12.2018 - 12:43..
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Ukrayna Kilisesi'nin, Rus Kilisesi'nden ayrılmaya çalıştığı bir dönemde, Ternopil kentindeki Uspinnya Kilisesi'nde din adamları arasında şiddetli bir kavgaya tutuştu.

​Kavganın sebebi; Başrahip İoann Boyko'nun, iki ay önce Kiev Pathikhanesi'ne bağlanması nedeniyle Ukrayna Otosefal Ortodoks Kilisesi'nde ayin yapmasının yasaklanması oldu.

KİM AYİN YAPACAK KAVGASI

Boyko'nun hakkındaki kararı okuduğu sırada, kiliseye giren Petranyuk, ayini bölmesinden dolayı başrahibe destek veren cemaatin, yoğun tepkisini topladı.

Cemaat, Petranyuk'u kiliseden çıkardı. Ancak Petranyuk, itirazlara rağmen tekrar kiliseye girdi. Bunun üzerine cemaat, başpiskoposun elindeki asayı alıp kırdı ve kilisede kavga çıktı.

Kavga sırasında Boyko beyin sarsıntısı geçirdi ve kaburga kemiği kırıldı.

 


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