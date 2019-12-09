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Uluslararası Uzay İstasyonu'na 2 tonluk bir kargo daha gönderildi

Progress MS 13 kargo kapsülü, Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı.

Haber Merkezi | 09.12.2019 - 14:58..
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SpaceX'in Dragon kargo mekiği, şirketin kendi üretimi Falcon 9 roketiyle Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden, geçtiğimiz cuma günü başarılı bir şekilde fırlatılmış ve ardından pazar günü Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmıştı.

Şimdi de 2 tonluk kargo taşıyan Progress MS 13 kargo kapsülü, Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıktı.

uzay

Yakıt, su ve diğer malzemeler olmak üzere yaklaşık 2 tonluk yükü bulunan kapsülün, bugün istasyona ulaşması bekleniyor.

Roscosmos, Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Kanada Uzay Ajansı (CSA) ve Japon Uzay Araştırma Ajansı'nın (JAXA) ortak işlettiği Uluslararası Uzay İstasyonu'nda, uzay araştırmaları ve temel bilim deneyleri yürütülüyor.

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Uluslararası Uzay İstasyonu'na 2 tonluk bir kargo daha gönderildi

Uluslararası Uzay İstasyonu'na 2 tonluk bir kargo daha gönderildiUluslararası Uzay İstasyonu'na 2 tonluk bir kargo daha gönderildi

Uluslararası Uzay İstasyonu'na 2 tonluk bir kargo daha gönderildi

Uluslararası Uzay İstasyonu'na 2 tonluk bir kargo daha gönderildi

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