Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki bataryalar değiştiriliyor

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yer alan eski bataryaların, yenileriyle değiştirileceğini duyurdu. Söz konusu batarya değişimi için ise ABD'li astronotlar Andrew Morgan ve Christina Koch uzay yürüyüşüne çıkmak için görevlendirildi.

Uzay yürüyüşünde, istasyondaki 12 eski nikel-hidrojen bataryanın 6 yeni lityum-iyon bataryayla değiştirilmesi planlanıyor. Astronotlar, en son 6 Ekim'de yapılan yürüyüşte 3 eski nikel-hidrojen batarya yerine 2 lityum-iyon bataryayı yerleştirmişti.

GELECEK YIL YARISI DEĞİŞTİRİLECEK

NASA, 2020 yılının sonuna kadar istasyondaki toplam 48 bataryanın, 24 lityum-iyon batarya ile değiştirilmesini hefefliyor. 2017 ve 2018 yıllarında ise toplam 12 adet bataryanın değişimini yapan astronotlar, gelecek yıl da batarya değişimine devam edecek.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.