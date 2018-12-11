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Umut dolu bir çözüm: Şifacı

Hatice Dırmıkçı, Berweuli serisinin ilk kitabı “Şifacı” ile umut dolu fantastik bir hikaye anlatıyor…

Özel İçerik | 11.12.2018 - 15:04..
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şifacı

Kitap, Dırmıkçı’nın tasarladığı, kendine özgü fantastik bir diyarda geçiyor. Gizemli şifa yeteneği ile Uli’nin yaşamını anlatan yazar, özellikle Lazca ve Eski Türkçeden aldığı karakter isimleriyle de dikkat çekiyor.

Hatice Dırmıkçı - Şifacı

(Hatice Dırmıkçı)

ŞİFACI

Uli, Ngola Lu isimli labirentlerle dolu bir hapishanede ömür boyu hapse mahkum edilmiş bir genç kız. Onu herkesten koruyan Başgardiyan Durwa ile aralarında büyük bir sır vardır. Uli, normal insanlardan farklıdır. O hızla iyileşebilir ve başkalarına da dokunarak şifa verebilmektedir.

Durwa, her koşulda Uli’yi korur, ancak bir yandan da ölümlü olduğunun, yaşlılığının farkındadır. Uli’ye ömürlük bir yardımda bulunmalı, ona umut dolu bir çözüm sunmalıdır. Sonunda Uli’nin ömür boyu mahkum olmasındansa kaçak olmasının çok daha iyi olacağına karar verir ve işe koyulur.

Her şey, Durwa’nın, bir gün ölümcül yarası olan, vatanına ihanetle suçlanan Arkay Krallığı’nın eski kanatı Moita’yı getirmesiyle başlar. Uli’nin yaşamı, Moita ve arkadaşlarıyla çıktığı beklenmedik yolculukla yeniden başlayacaktır…

Hatice Dırmıkçı - Şifacı

Şifacı

Hatice Dırmıkçı

Profil Kitap

S.: 302

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Damla Karakuş

[email protected]

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