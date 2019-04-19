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Üniversite sınav sisteminde değişiklik olmayacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, haziranda yapılacak üniversite sınav sisteminde değişikliğin olmayacağını söyledi.

Haber Merkezi | 19.04.2019 - 10:50..
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Milyonlarca öğrencinin gireceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) haziranda yapılacak. İki otuurm halinde yapılacak sınava Temel Yeterlilik Testi'ne 2 milyon 446 bin 51, Alan Yeterlilik Testleri'ne 1 milyon 985 bin 689, Yabancı Dil Testi'ne ise 134 bin 323 aday başvurdu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, öğrencilere sınav sisteminin değişmeyeceğinin müjdesini verdi. Buna göre, daha önce yapılan sınavın puan ve işleyişinde herhangi bir farklılık olmayacak.

"YENİ SİSTEM ARAYIŞIMIZ YOK"

Saraç, "Üniversite sınavlarında dört aya yayılan bir sistemden hafta sonunda toplanan bir sisteme geçtik. Öğrencilerimiz temel yeterlilik zemininde, sayısal ve sözel okuryazarlığın sorgulandığı bir sistemle tanıştı. Bizim bu sene, hatta önümüzdeki sene yeni bir sistem arayışımız yok. Kesin ifadeyle cevaplandırmak isterim bunu. Baraj puanlarında da bir değişikliğe gidilmeyecek. Testlerde belirlenen sürelerle de bir değişiklik olmayacak. Süre de aslında ayırt edici bir unsur, sınavın bir parçası. Sınavın bir sorusu gibi düşünülmesi lazım." dedi.

Üniversite sınav sisteminde değişiklik olmayacak


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