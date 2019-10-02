1 Üniversitelerdeki ucuz öğlen yemekleri Türkiye'deki devlet üniversitelerin birçoğu 4-5 çeşit yemeği piyasanın çok altına öğrencilerine servis ediyor.

2 Apple News Plus, iki ülkede daha kullanıma açıldı Apple'ın yeni haber yayın aracı Apple News Plus, desteklediği ülke saysını artırmaya başladı.

3 Genç kâşifler için: Tavşan Dişli Bir Gözlemcinin Notları Yaşamayı ve yaşatmayı seçen çocuğun şaşırtıcı hikâyesine konuk olmaya ne dersiniz?

4 Beşiktaş'ta yeni başkanı bekleyen borç Beşiktaş'ta yeni seçilecek başkanı ağır bir borç yükü bekliyor. Siyah-beyazlı ekibin kısa vadede 350 milyon TL, 9 aylık süreçte ise 700 milyon TL'ye ihtiyacı var.

5 Eylül ayı ihracat ve ithalat rakamları açıklandı Eylül ayında ihracat 15 milyar 220 milyon dolar oldu. İthalat rakamı ise 16 milyar 961 milyon dolar olarak açıklandı.

6 Antalya 9 aylık dönemde 12 milyon turist çekti Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Antalya, 1 Ocak-30 Eylül tarihleri arasında 12 milyon turisti ağırlayarak rekor kırdı.