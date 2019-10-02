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Üniversitelerdeki ucuz öğlen yemekleri

Türkiye'deki devlet üniversitelerin birçoğu 4-5 çeşit yemeği piyasanın çok altına öğrencilerine servis ediyor.

Haber Merkezi | 02.10.2019 - 12:11..
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Üniversite öğrencilerinin en önemli masraf kalemi; barınma ve beslenme.

Özellikle ailesinden uzak şehirlerde okuyan öğrenciler için yemek büyük bir sorun. Hazır yemek yerine ev yemeği tercih eden öğrencilerin ceplerinden çıkan paralar da hayli fazla oluyor.

Ancak yemeklerini üniversite yemekhanelerinde yiyen öğrenciler bu konuda tasarruf yapabilirler.

BOL VE UCUZ

Twitter'da üniversitelerindeki yemekleri ve ücretlerini paylaşan öğrencilerden biri Bursa Uludağ Üniversitesi'nin menüsünü sergiledi.

7 çeşit yemeğin olduğu öğlen yemeği Uludağ Üniversitesi'nde sadece 2.5 TL.

Üniversitelerdeki ucuz öğlen yemekleri

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