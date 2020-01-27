Üskürdar'da bir inşaatta silahlı kavga

İstanbul'un Üsküdar ilçesi Bahçelievler Mahallesi Sultanmurat Caddesi'nde, iki kişi arasında yaşanan husumet sonrası tartışma çıktı.

2 EL ATEŞ ETTİ

İnşaat bekçisi olarak çalışan K.G, olay yerine alkollü gelen M.Ş’ye iki el ateş etti. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri polis ve 112 Acil ekiplerine çağrıda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri husumetin yaşandığı caddeyi trafiğe kapatarak şerit çekti.

YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Acil servis ekipleri M.Ş’ye olay yerinde müdahale ederek çevredeki hastaneye kaldırdılar. Yaralı M.Ş’nin hayatı tehlikesi devam ediyor. Öte yandan Sokakta güvenlik önlemi alarak inceleme yapan olay yeri inceleme ekipleri, etrafta az sayıda boş kovan buldu.

"3 KİŞİ İLE BERABER İNŞAATA GELEREK TARTIŞMA ÇIKARDILAR"

Yine diğer bir iddiaya göre polis ekiplerinin olay yerinde aldığı ifade sonucunda görgü tanığı bir vatandaş, "M.Ş sigara aldıktan sonra 3 kişi ile beraber K.G’nin bekçilik yaptığı inşaata gelerek tartışma çıkardılar ve K.G ye kafa atarak yere düşürdüler, bekçilik kulübesine koşan K.G silahını alarak 2 el ateş etti. M.Ş başından yaraladı. Ambulans ile hastaneye kaldırıldı. “ diye konuştu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.