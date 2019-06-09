Üzerine kaya parçası düşen taksici kurtarılamadı

Bingöl'ün Bilaloğlu köyünde 33 yaşındaki Serkan Kurucu, arkadaşlarıyla köy yakınlarındaki bölgede piknik yaparken, üzerine kaya parçası düştü.
Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
HELİKOPTERLE HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık görevlileri, Kurucu'nun durumunun ağır olduğunu belirleyince askeri yetkililerden helikopter talebinde bulundu. Talep üzerine bölgeye sevk edilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikoptere alınan Kurucu, Bingöl Devlet Hastanesi'ne getirilerek, tedaviye alındı.
SABAH HAYATINI KAYBETTİ
Kurucu, bu sabah saatlerinde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hastanenin morguna kaldırılan Kurucu'nun cesedi, yapılan otopsinin ardından toprağa verilecek.
8 AY ÖNCE EVLENMİŞTİ
Bingöl'de taksi şoförlüğü yapan ve amatör futbol takımında oynayan Serkan Kurucu'nun 8 ay önce evlendiği öğrenildi. Serkan Kurucu'dan geriye, eşi Neslihan Kurucu'yla düğünde çekilen görüntüleri kaldı.