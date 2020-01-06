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Uzungöl’de kaçak yapı sahipleri bina yıkıyor

'İmar Barışı' düzenlemesine aykırı yapıların yıkımı, geniş güvenlik önlemleri altında ekiplerce sürdürülüyor. Bölgedeki bazı yapı sahipleri ise kendi imkanlarıyla kat eksiltmeye başladı.

DHA | 06.01.2020 - 13:58..
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Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl'de, 'İmar Barışı'na aykırı 112 kaçak yapıdan 95'i için yıkım, 17'si için de tıraşlanması kararı alındı.

Ekipler, bu yapılarla ilgili alınan kararı uygulamak için 23 Aralık 2019'da harekete geçerek kaçak yapıların yıkımına başladı.

Uzungöl’de kaçak yapı sahipleri bina yıkıyor

YIKIMLAR SÜRÜYOR

Hava muhalefeti nedeniyle ekiplerin ara verdiği yıkım çalışmalarına, bugün de devam edildi. Ekipler, geniş güvenlik önlemleri altında iş makineleri eşliğinde yıkım çalışmalarını sürdürdü.

Uzungöl’de kaçak yapı sahipleri bina yıkıyor

'TIRAŞLAMA' ÇALIŞMASI BAŞLATTILAR

Bölgede ‘tıraşlama’ (kat eksiltme) kararı alınan 17 yapı sahiplerinden bazıları ise binalarında geri kalan dairelere yıkım ekiplerinin zarar vereceği endişesiyle, kendi imkânlarıyla boşalttıkları yapılarının üst katlarında yıkım çalışması başlattı.

Uzungöl’de kaçak yapı sahipleri bina yıkıyor

"KENDİMİZ YIKMAYA BAŞLADIK"

Evlerinde kendi imkanlarıyla kat eksiltme çalışması başlattıklarını anlatan Naile Çiçek, “Evlerimizi boşalttık. Kendimiz yıkmaya başladık. Çünkü yıkım ekibi geldiği zaman malımızı mülkümüzü düşünmüyor. Her şeyi yıkıyorlar. Biz o yüzden yıkım ekibine bırakmadık işi. Kendi imkanlarımızla tuttuğumuz işçilerle, birlikte evlerimizi yıkıyoruz. Buraları borçlarla yapmıştık, her tuğlasında her karesinde emeğimiz var. Şimdi kendi ellerimizle yıkmak çok zor oluyor ama yapacak bir şey yok. Kış ayı geldi. Havalar soğuk. Herkes perişan oldu. Zamanında burada imar olsaydı, bu şekilde olmazdı. Kış geldi, soğuk, bu kadar kişinin vebali nasıl ödenecek?” dedi.

Uzungöl’de kaçak yapı sahipleri bina yıkıyor

"KENDİ ELLERİMİZLE YIKIYORUZ"

Yapı sahiplerinden Fatma Çiçek de "Evlerimizi boşalttık. Bütün mobilyalarımızı oraya buraya tıktık. Evimizi yıkmaya hazırlandık. Kendi ellerimizle yıkıyoruz evlerimizi. Yıkım ekipleri geldiği zaman evlerimizi paldır küldür yıkıyorlar. İçindeki mobilyalarımızı önemsemiyorlar. Bizim binamızda kat eksiltmesi yapılacak. Gelen ekip diğer katlara da zarar vermesin diye kendimiz adam tuttuk, evlerimizi yıkıyoruz. Yapılacak bir şey yok." diye konuştu.

Uzungöl’de kaçak yapı sahipleri bina yıkıyor

KISA SÜREDE TAMAMLANACAK

Toplamda 95 kaçak yapının yıkılacağı bölgede, yıkımların yakın sürede tamamlanacağı öğrenildi.

Uzungöl’de kaçak yapı sahipleri bina yıkıyor

Uzungöl’de kaçak yapı sahipleri bina yıkıyor

Uzungöl’de kaçak yapı sahipleri bina yıkıyor

Uzungöl’de kaçak yapı sahipleri bina yıkıyor

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