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Vali Yerlikaya, çirkin paylaşıma maruz kalan aileyi aradı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyada hadsiz paylaşıma maruz kalan aileyi görüntülü arayarak "Yanınızdayız" mesajı verdi. Ailenin yüzü güldü.

AA & Ensonhaber |
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Vali Yerlikaya, çirkin paylaşıma maruz kalan aileyi aradı

İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür yardımcısı görevinde bulunan Nail N., Twitter hesabından, “Çocuklarımız aç, nasıl evde kalalım şimdi ben dilenmekten çöpten yiyecek toplamaktan geliyorum.” diyen kadına, tepki çeken bir yanıt verdi.

Aileye "Geber" cevabını veren Nail N., Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından görevden alındı.

İSTANBUL VALİSİ ARADI: BİZ SİZİN YANINIZDAYIZ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise, çirkin paylaşıma maruz kalan aileye yardım gönderdi ve görüntülü görüştü.

Vali Yerlikaya, aileyle yaptığı görüşmeyi Twitter'dan hesabından paylaştı. Yerlikaya, görüşme sırasında, "Sayın Bakanımız Zehra Hanım, o dili doğru dönmeyen personeli açığa aldı, görevden uzaklaştırdı. Aynı zamanda tahkikat da başladı. Biz sizin yanınızdayız. Bu zor günlerimizde devlet-millet el ele olmanın en güzel örneklerini verdiğimiz bir zamanda bacımızın bir talebiyle ilgili o şekilde çirkin ifadeler kullanmaya hiç hakkı yoktur.

"BİR ŞEY OLDUĞU ZAMAN BENİ ARARSINIZ"

Dolayısıyla biz gereğini yaptık. Biz sizin yanınızdayız, sizi seviyoruz Allah için. Her zaman İstanbul Valiliği olarak, kaymakamlarımız, sosyal destek gruplarımız olarak hep sizlerin yanındayız. Bir şey olduğu zaman beni ararsınız. Allah'a emanet olun." ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya, çirkin paylaşıma maruz kalan aileyi aradı VİDEO

"AYRIMCILIĞA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüye, "Bayrağımızın altında yaşayan herkes kardeşimiz... Bu ülkenin eşit ve onurlu vatandaşı... Hiç kimsenin duygularımızı incitmesine, zedelemesine, ayrımcılık yapmasına izin vermeyeceğiz." notunu düştü.

Vali Yerlikaya, çirkin paylaşıma maruz kalan aileyi aradı

Vali Yerlikaya, çirkin paylaşıma maruz kalan aileyi aradı

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Vali Yerlikaya, çirkin paylaşıma maruz kalan aileyi aradı

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