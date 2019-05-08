Vasiyeti yerine getirirken tabutu düşürdüler

Son yıllarda, Batı Afrika'da, dans gruplarını zengin insanların cenazesine davet etme geleneği moda oldu.

İnançlarına göre, sanatçıların dans eşliğinde taşıdığı tabut töreni ile, yakınları da kaybettikleri kişiyi güzel hatırlayabiliyorlardı.

DANS EKİBİ TABUTU TUTAMADI, CESET YERE DÜŞTÜ

Gana'da kaydedilen ilginç cenaze töreninde akılalmaz anlar yaşandı. Yakınlarının cenazesini dans eşliğinde taşıyan bir grup sanatçı, dans ederken tabutu yere düşürdü. Tabutun yere düşmesiyle cesedin dışarı çıkması da bir oldu. Büyük bir şok yaşayan sanatçılar adeta ne yapacaklarını şaşırdı; daha sonra ölü bedeni tekrar tabuta koymak için cenazenin yanına geldiler.

İşte o ilginç anlar...

Dans ekibi tabutu yere düşürdü



