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Vefatının 100. yılında, Yaşayan Ömer Seyfettin sergi ve söyleşisi

Türk Edebiyatı’nın özel isimlerinden Ömer Seyfettin, vefatının 100. yılında sergi ve söyleşilerle anılıyor…

Özel İçerik | 03.01.2020 - 10:56..
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ömer seyfettin

“Ömer Seyfettin’in teşhis edilemeyen bir hastalığı vardı. 23 Şubat 1920’de Haydarpaşa Hastanesi’ne kaldırıldığına aslında şeker hastasıydı ve henüz bu hastalığın keşfedilmediği zamanlardı.

O sıralarda Kadıköy’deki evinde yalnız yaşıyordu. Yemeden içmeden kesilmişti ve günden güne zayıflıyordu. Bu zor zamanlarında onunla arkadaşı Ali Canip idi. Yanına sık sık uğruyor ve yemeğini yediriyordu. Şeker hastalığı yüzünden sık sık ateşleniyor ve eklem ağrıları çekiyordu. Ancak bu hastalığın bilinmeyişi Ömer Seyfettin’in sonunu getirecekti.

Hastaneye her gittiğinde ona romatizma tedavisi uygulanıyordu. Bir yandan da doktorlar, bol bol şekerli meyveler yemesini öneriyordu. Arkadaşı da yanından her ayrılışında “Aman azizim bol bol portakal, mandalina ye, üzüm hoşafı iç” diye öğütlemeyi ihmal etmiyordu. Zaten hastalığını hızlandıran da bu tedavi yöntemi oldu.

Sonunda da hastaneye kaldırılmıştı işte. Yataklara da düşmüştü, bir daha da kalkamayacaktı. Hastane yatağında geçirdiği iki haftanın sonunda uygulanan tedavi, onu öldürmüştü. Zamanın getiremedikleri, hikâyelere doyamayan bir yazarı 36 yaşında hayattan kopardı…

Ömer Seyfettin, 6 Mart’ta “Ah Selanik!” diye inleyerek son nefesini verdi.”

Ve aradan 100 yıl geçti. O, Kaşağı’dan Kurumuş Ağaçlar’a, Pembe İncili Kaftan’dan Diyet’e pek çok özel eserin sahibiydi. Edebiyatımızdaki yeri hep baki kaldı. Şimdi dünyadan göçüp gidişinin 100. Yılı anısına sergi ve söyleşiler düzenleniyor. Ücretsiz gerçekleşecek bu etkinlikleri değerlendirebiliriz. Program detayları şöyle...

Ömer Seyfettin biyografisini okumak için tıklayınız.

Vefatının 100. yılında, Yaşayan Ömer Seyfettin sergi ve söyleşileri

YAŞAYAN ÖMER SEYFETTİN

Etkinliğe bu isim verilmiş; Yaşayan Ömer Seyfettin! Sergi ve söyleşileri kapsayan Türkiye Yazarlar Sendikası tarafından düzenlenen, yazar Nükhet Eren ve araştırmacı Celal Yılmaz’ın hazırladığı bu anma programı, 04-10 Ocak tarihlerinde Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

Anma programı, 04 Ocak saat 18.00’da açılacak. Sergide Ömer Seyfettin’in kitapları, fotoğrafları ve kendisine ait dokümanları sergilenecek. 10 Ocak’a kadar görmek mümkün olacak.

Vefatının 100. yılında, Yaşayan Ömer Seyfettin sergi ve söyleşisi

ÖMER SEYFETTİN’İN ÖYKÜCÜLÜĞÜ VE DİLİ

Söyleşi ise, Ömer Seyfettin’in Öykücülüğü ve Dili adı ile sunulacak. Konuşmacılar Nükhet Eren, Tahir Şilkan ve Yusuf Çotuksöken olacak.

Türk edebiyatında kısa hikayeciliğin kuruculuğunu yapan, Türkçede sadeleşmenin savunucularından olan Ömer Seyfettin’in öykücülüğü ve dili üzerine yapılacak söyleşi de, 7 Ocak Salı saat 20.00’de Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

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Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

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