Vekillerin hizmetine 80 yeni makam aracı verildi

Seçimlerden önce 24 Şubat 2019 tarihinde toplanan ve aradan geçen 2 ayın ardından 30 Nisan 2019'da toplanabilen Meclis yine vekillere sunulan imkanlarla gündemde.

BİRÇOK KONU BEKLEMEDE

Vekiller bu sürede çalışmazken, 3600 ek gösterge, süresiz nafaka, yeni askerlik sistemi gibi birçok konu beklemede.

80 YENİ ARAÇ KİRALANDI

TBMM'de grup başkenvekilleri, idare amirleri, komisyon başkanlarının kullanması için 80 adet 4.0 motorlu AUDİ A6 makam aracı kiralandı. Araçlar dün Meclis'e gelirken; bu araçların ne kadara kiralandığı ve yakıt masraflarının nasıl karşılanacağı bilinmiyor.