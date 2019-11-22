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Victoria’s Secret: Markanın performansı düştü

Victoria's Secret'ın senelerdir klasik haline gelen şovu, bu yıl performanstaki düşüklük nedeniyle iptal oldu.

Haber Merkezi | 22.11.2019 - 09:11..
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Her yılbaşında merakla beklenen, yayınlandığı zaman izlenme rekoru kıran Victoria’s Secret şovu, resmen iptal edildi.

Victoria’s Secret'ın mankenlerinden Shanina Shaik, temmuz ayında yaptığı bir açıklama ile bu haberi vermişti. Bugün ise marka, çıkan haberleri doğrulayarak defilenin olmayacağını belirtti.

Victoria’s Secret: Markanın performansı düştü

"MARKANIN PERFORMANSI DÜŞTÜ, ŞOVA PARA YATIRMAYACAĞIZ"

Marka, şovu neden iptal ettiklerini ise şöyle açıkladı: “Victoria's Secret'ın pazarlamasını geliştirmek istiyoruz. Müşterilerle iletişim kuracağız, ancak söyleyeceğim hiçbir söz, bu moda şovunun büyüklüğünü açıklayamaz. Victoria's Secret'in performansındaki düşüş göz önüne alındığında, ürünlerimizin müşterilerde yankı uyandırmasını sağlamaya odaklanırken, bu işte sermaye yatırımını büyük ölçüde geri çektik.”

Victoria’s Secret: Markanın performansı düştü

Victoria’s Secret: Markanın performansı düştü

Victoria’s Secret: Markanın performansı düştü

Victoria’s Secret: Markanın performansı düştü


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