Video konferans uygulamaları indirme rekoru kırdı

Evden çalışma politikaları, sosyal mesafeler ve hükümetlerin getirdiği yasaklar nedeniyle, hem iş hem de kişisel kullanım için video konferans uygulamalarına olan talep bir hayli arttı.

App Annie'nin dün yayınladığı yeni bir rapora göre, iş konferansı uygulamaları 14-21 Mart haftasında 62 milyon indirme sayısını geride bıraktı.

Raporda ayrıca, o hafta uygulama mağazalarındaki herhangi bir kategori arasında en yüksek büyüme iş kategorisinde gerçekleşti.

EN FAZLA İNDİRİLEN UYGULAMALAR

Raporda yer alan en çok indirilen uygulamalara baktığımızda, Hangouts Meet, Microsoft Teams ve Zoom'un başı çektiğini görüyoruz.

Zoom, geçtiğimiz şubat ve mart ayında ABD, İngiltere ve Avrupa'nın birçok şehrinde yüz binlerce kez indirildi ve dünya çapında en çok indirilen iş uygulaması oldu.