Fotokapan'a yakalanan sırtlanlar, eğlenceli görüntüler ortaya çıkardı.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan Çizgili Anadolu sırtlanları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü tarafından kurulan fotokapana yakalandı.

Doğal yaşam alanlarında görüntülenen sırtlanlar, yakalandıkları fotokapan görüntüleriyle izleyenleri gülümsetti.

Görüntülerde, kayalık alanda gezen ve birbirleriyle oynayan 3 sırtlanın, meraklı bir şekilde fotokapana yaklaşarak ne olduğunu anlamaya çalıştıkları gözlendi.

Şanlıurfa'da sırtlanların eğlenceli görüntüleri VİDEO



