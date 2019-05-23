Viitsima nedir

Estonyaca kökenli olan Viitsima, insanın üzerine çöken tembelliktir. Kişi, bazen hiçbir şey yapmak istemez ve saatlerce oturduğu yerde kalmayı tercih eder.

YEMEKTEN SONRA ORTAYA ÇIKAR

Günlük hayatımızda hepimizin başına gelen ya da yaşadığımız bir durumdur Viitsima. Özellikle yemeklerden sonra oluşan bu karşı konulmaz tembellik, uzun süre devam eder.

İSTİSNALAR DA VAR...

İşte, evde, dışarıda kısacası hayatın her alanında baş gösteren tembellik hali, belli bir süre sonra kişide alışkanlık da yapabiliyor. Uzmanlar, tembelliğin insanın genel doğasında olduğu konusunda hemfikir. Fakat bu durum bazen istisnalar da doğurabiliyor.