Volkanik patlamalar sırasında çekilen 20 muhteşem fotoğraf

Büyük küllerden püsküren lavlara kadar, volkanik şimşeklerin tehditkar bakışlarını içeren, 20 inanılmaz fotoğrafı sizler için bir araya getirdik.
1. PUYEHUE VOLKANI - ŞİLİ
2. CLEVELAND VOLKANI - ALASKA - 23 MAYIS 2006
3. CHAITEN VOLKANI - ŞİLİ - 2 MAYIS 2008
4. TONGA KIYILARINDAKİ DENİZALTI VOLKANI - 18 MART 2009
5. RİNJANİ DAĞI - ENDONEZYA - 1994
6. SARYCHEV VOLKANI - RUSYA - 12 HAZİRAN 2009
7. MT. AUGUSTINE VOLKANI - ALASKA - 27 MART 2006
8. MT. BROMO - ENDONEZYA - 11 ARALIK 2010
9. KLIUCHEVSKOI VOLKANI - RUSYA - 11 EKİM 1994
10. ST. HELENS - ABD - 18 MAYIS 1980
11. MERAPI DAĞI - ENDONEZYA - 1 KASIM 2010
12. ETNA YANARDAĞI - İTALYA - 8 NİSAN 2010
13. REDOUPT DAĞI - ALASKA - 21 NİSAN 1990
14. MAYON VOLKANI - FİLİPİNLER - 23 EYLÜL 1984
15. VEZÜV YANARDAĞI - İTALYA - 26 NİSAN 1872
16. SOPUTAN YANARDAĞI - ENDONEZYA - 6 HAZİRAN 2008
17. SAKURAJIMA- JAPONYA - 23 KASIM 2009
18. MERAPI - ENDONEZYA - 1 KASIM 2010
19. EYJAFJALLAJOKUL VOLKANI - İZLANDA - 17 NİSAN 2010