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Volkanik patlamalar sırasında çekilen 20 muhteşem fotoğraf

Şimdiye kadar patlayan yanardağların, patlama sırasında çekilen muhteşem fotoğraflarını bir araya getirdik.

Haber Merkezi | 24.12.2018 - 10:39..
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Büyük küllerden püsküren lavlara kadar, volkanik şimşeklerin tehditkar bakışlarını içeren, 20 inanılmaz fotoğrafı sizler için bir araya getirdik.

1. PUYEHUE VOLKANI - ŞİLİ

Volkanik patlamalar sırasında çekilen 20 muhteşem fotoğraf

 

2.  CLEVELAND VOLKANI - ALASKA - 23 MAYIS 2006

Volkanik patlamalar sırasında çekilen 20 muhteşem fotoğraf

 

3. CHAITEN VOLKANI - ŞİLİ - 2 MAYIS 2008

Volkanik patlamalar sırasında çekilen 20 muhteşem fotoğraf

 

4. TONGA KIYILARINDAKİ DENİZALTI VOLKANI - 18 MART 2009

Volkanik patlamalar sırasında çekilen 20 muhteşem fotoğraf

 

5. RİNJANİ DAĞI - ENDONEZYA - 1994

Volkanik patlamalar sırasında çekilen 20 muhteşem fotoğraf

 

6. SARYCHEV VOLKANI - RUSYA - 12 HAZİRAN 2009

Volkanik patlamalar sırasında çekilen 20 muhteşem fotoğraf

 

7.  MT. AUGUSTINE VOLKANI - ALASKA - 27 MART 2006

Volkanik patlamalar sırasında çekilen 20 muhteşem fotoğraf

 

8. MT. BROMO - ENDONEZYA - 11 ARALIK 2010

Volkanik patlamalar sırasında çekilen 20 muhteşem fotoğraf

 

9. KLIUCHEVSKOI VOLKANI - RUSYA - 11 EKİM 1994

Volkanik patlamalar sırasında çekilen 20 muhteşem fotoğraf

 

10. ST. HELENS - ABD - 18 MAYIS 1980

Volkanik patlamalar sırasında çekilen 20 muhteşem fotoğraf

 

11. MERAPI DAĞI -  ENDONEZYA - 1 KASIM 2010

Volkanik patlamalar sırasında çekilen 20 muhteşem fotoğraf

 

12. ETNA YANARDAĞI - İTALYA - 8 NİSAN 2010

Volkanik patlamalar sırasında çekilen 20 muhteşem fotoğraf

 

13. REDOUPT DAĞI - ALASKA - 21 NİSAN 1990

Volkanik patlamalar sırasında çekilen 20 muhteşem fotoğraf

 

14. MAYON VOLKANI - FİLİPİNLER - 23 EYLÜL 1984

Volkanik patlamalar sırasında çekilen 20 muhteşem fotoğraf

 

15. VEZÜV YANARDAĞI - İTALYA - 26 NİSAN 1872

Volkanik patlamalar sırasında çekilen 20 muhteşem fotoğraf

 

16. SOPUTAN YANARDAĞI - ENDONEZYA - 6 HAZİRAN 2008

Volkanik patlamalar sırasında çekilen 20 muhteşem fotoğraf

 

17. SAKURAJIMA- JAPONYA - 23 KASIM 2009

Volkanik patlamalar sırasında çekilen 20 muhteşem fotoğraf

 

18. MERAPI - ENDONEZYA - 1 KASIM 2010

Volkanik patlamalar sırasında çekilen 20 muhteşem fotoğraf

 

19. EYJAFJALLAJOKUL VOLKANI - İZLANDA - 17 NİSAN 2010

Volkanik patlamalar sırasında çekilen 20 muhteşem fotoğraf

 

20. BROMO - ENDONEZYA - 28 EYLÜL 2006

Volkanik patlamalar sırasında çekilen 20 muhteşem fotoğraf

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