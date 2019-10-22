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Volkswagen'den Türkiye'den vazgeçmedik açıklaması

Barış Pınarı Harekatı sebebiyle Volkswagen'in Türkiye'den vazgeçeceği konuşulurken, Alman devinden başka bir yer aramıyoruz açıklaması geldi.

AA & Ensonhaber | 22.10.2019 - 14:33..
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Volkswagen'den Türkiye'den vazgeçmedik açıklaması

Alman otomotiv devi Volkswagen, Passat ve Skoda Superb modellerini üretmek için Manisa'da 943,5 milyon lira sermayeli "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ" unvanlı şirket kurmuştu.

Volkswagen'in yeni fabrikasını Türkiye'de kurma kararını, Suriye'de yürütülen askeri operasyon nedeniyle erteleyebileceği söyleniyordu.

İDDİLAR ÇÜRÜDÜ

Türkiye’nin harekatının imajlarını olumsuz etkileyeceğinden korktuğu için böyle bir karar aldığı söylenirken, Volkswagen'den bu iddiaları çürütücek açıklama geldi.

"YENİ BİR YER ARAMIYORUZ"

Volkswagen, Türkiye'de kurulması planlanan üretim tesisine yönelik alternatif yer arayışı içinde olmadığı bildirildi. Volkswagen'in üretim sözcüsü Leslie Bothge, “Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türkiye’ye kurulması planlanan üretim tesisi beklemede. Aktif olarak alternatif bir yer arayışı içinde de değiliz.” ifadesini kullandı.

Volkswagen'den Türkiye'den vazgeçmedik açıklaması

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