WhatsApp ve Telegram'da yeni bir güvenlik açığı tespit edildi

WhatsApp ve Telegram oldukça popüler anlık mesajlaşma uygulamaları olduğundan kullanıcıların güvenliğine de dikkat etmek zorundalar. Uçtan uca şifreleme özelliğini kullanan bu uygulamalar, böylelikle gönderilen ve alınan mesajları şifreleyerek herkesin erişimine kapatıyor.

Ancak yine de her iki uygulamada da yeni bir güvenlik açığı tespit edildi. Symantec'teki araştırmacılar tarafından tespit edilen söz konusu açık, kötü niyetli kişilerin medya dosyalarınıza erişmesini sağlıyor.

HARİCİ DEPOLAMAYA KAYDEDİLEN MEDYAYA ERİŞİYOR

Android uygulamaları, dosyaları ve verileri cihazın depolama birimindeki "dahili" veya "harici" depolama alanlarına kaydedebiliyor. Dahili depolama birimine yalnızca verileri oraya kaydeden uygulama tarafından erişilebilirken, harici depolamaya ise cihazın depolama birimlerine erişimi olan herhangi bir uygulama veya kullanıcı erişebiliyor.

İşte söz konusu güvenlik açığı da tam burada devreye giriyor. Kullanıcıların gönderdiği medya dosyalarını otomatik olarak harici belleğe alan zararlı yazılım, böylelikle bu dosyalara istediği gibi erişebiliyor.

Android Q, bir uygulamanın harici depolamaya erişimini kısıtlayan kapsamlı bir özellik içeriyor. Bu özellik her ne kadar WhatsApp ve Telegram'da bulunan güvenlik açığı gibi sorunları tam olarak azaltmasa da yine de kötü niyetli kişilerin verilerinize erişmesini biraz daha zorlaştırmış oluyor.

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