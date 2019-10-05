WhatsApp’taki GIF’ler nedeniyle telefonunuz ele geçirilebilir

WhatsApp, dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olması nedeniyle, kötü niyetli kişiler tarafından sık sık saldırıya uğruyor. Bir güvenlik araştırmacısı, WhatsApp kullanıcılarının bilgilerini tehlikeye sokan yeni bir güvenlik açığı tespit etti. Hackerlar, söz konusu açıktan yararlanarak kullanıcılara bir GIF gönderiyor. Karşı taraf bu GIF’i indirip oynattığında ise telefondaki bütün bilgiler kötü niyetli kişilerin eline geçiyor.

DAHA ÇOK ANDROID KULLANICILARINDA GÖRÜLÜYOR

CVE-2019-11932 olarak adlandırılan güvenlik açığı, WhatsApp’ın 2.19.244 ve altındaki bütün sürümlerinde görülüyor. Daha çok Android 8.1 ve Android 9 sürümünü kullanan akıllı telefonlarda yer alan söz konusu güvenlik açığı, daha düşük android sürümlerinde ise başarılı olamıyor; çünkü Hackerlar, Android 8 ve altı sürümlerinde WhatsApp’a erişmeye çalıştığında, uygulama çöküyor.





WHATSAPP SORUNU GİDERDİ

Güvenlik açığından haberdar edilen WhatsApp, herhangi bir açıklama yapmasa da hızlıca yeni bir sürüm yayınlayarak söz konusu açığı kapattı.

WhatsApp’taki saldırıdan etkilenmemek için; bilinmeyen kaynaklardan gelen GIF, fotoğraf ve ses gibi dosyaları açmamanızda fayda var. Ayrıca sorunsuz bir deneyim için mutlaka, WhatsApp’ın en güncel sürümünü kullanmanız gerekiyor.

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