Xiaomi, kullanıcıların arayüz reklamlarını kapatmasına izin verecek

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, piyasaya sürdüğü akıllı telefonların MIUI arayüzünde bulunan reklamlar nedeniyle oldukça yoğun eleştirilere maruz kaldı. Şirket, her ne kadar gelen eleştiriler karşısında reklamları kaldırmayacağını açıklasa da daha sonra kullanıcıların reklamları kapatmalarına izin verdi.

Weibo gönderisi aracılığıyla yeni özelliği kullanıcılara duyuran Xiaomi, çok yakında takvim, hava durumu, video, ayarlar vb. gibi sistem uygulamalarında reklam göstermeyi tek bir ayarla kapatma seçeneği sunacak.

Şu anda MIUI geliştirici beta sürümünde yayınlanan reklam kapatma özelliği, yeni MIUI güncellemesi ile destekleyen Xiaomi akıllı telefonlara gelecek.







XIAOMI AÇIKLAMA YAPTI

Xiaomi, Weibo aracılığıyla yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: ''Geçen hafta MIUI10'un son geliştirici beta sürümünü yayınladık. Bu sürümde kullanıcıların beklediği çeşitli optimizasyonların yanı sıra bir de sistem reklamlarını tek dokunuşla kapatmanızı sağlayan bir ayar bulunuyor. Bu özellik şu anda geliştirme aşamasında, ancak bir sonraki kararlı sürümle birlikte desteklenen telefonlara dağıtılacak.

Üç ay önce, arayüzde gösterilen reklamlar üzerinde çalışmaya başladık. Çok çalıştık ve o günden bugüne kullanıcı deneyimini oldukça geliştirdik. Ancak bu süreçte kullanıcıların sistem uygulamalarında reklam görmek istemediğini de farkettik ve bu sorunu kesin olarak çözmeye karar verdik.

Eğer herhangi bir şey kullanıcıyı rahatsız ediyorsa, bizim önceliğimiz her zaman kullanıcı deneyimini artırmaya yönelik olmuştur. Bu nedenle artık sistem reklamları sizi rahatsız ediyorsa, tek tıkla kapatabilirsiniz.''





NE OLMUŞTU?

Xiaomi, iş stratejisinin bir parçası olarak akıllı telefonlarında bulunan MIUI arayüzünü, yakın zamanda çok fazla tanıtım yapan reklamlarla doldurdu. Bu sorunu ele alan Xiaomi, reklamları tamamen kaldırmak yerine, kullanıcılara alaka düzeyine göre reklamlar göstermeye başladı. Xiaomi, özellikle fiyat-performans akıllı telefonları nedeniyle kullanıcılardan bu kadar övgü almışken, şirketin tüketicilerin parayla satın aldıkları telefonlarda reklam göstermesi oldukça yoğun eleştiri almıştı.

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