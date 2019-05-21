Xiaomi Redmi 7A'nın özellikleri ortaya çıktı

Xiaomi'nin üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefonu Redmi 7A, Çin sertifika kurumu TENAA'da görüntülendi. Sahip olduğu özellikler ile giriş seviyesi bir deneyim sunan Xiaomi Redmi 7A'nın belli olan özelliklerine hep birlikte daha yakından bakalım.

XIAOMI REDMI 7A ÖZELLİKLERİ

5,45 inç büyüklüğünde ve 1440 x 720 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip olacak Xiaomi Redmi 7A, gücünü 8 çekirdekli henüz kesinleşmeyen bir işlemciden alacak. 2 GB RAM + 16 GB depolama, 3 GB RAM + 32 GB depolama ve 4 GB RAM + 64 GB depoalama olmak üzere üç farklı seçeneğe sahip olacak telefonun, depolama kapasitesi microSD kart ile 256 GB'a kadar yükseltilebilecek.

13 MP arka kamera ve 5 MP ön kamera ile kullanıcılarla buluşacak Xiaomi Redmi 7A, 4000 mAh kapasiteye sahip dahili batarya barındıracak.





(Xiaomi Redmi 6)

Giriş seviyesi Xiaomi Redmi 7A'nın ne zaman tanıtılacağı ve fiyatının ne olacağı gibi sorular henüz cevaplanmasa da şirket, kısa bir süre sonra telefonu tanıtmaya hazırlanıyor.

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