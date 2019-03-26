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Yabancı yatırımcılar en çok İstanbul'dan konut aldı

Türkiye genelinde yapılan araştırmalarda, yabancıların konut alırken özellikle İstanbul'u tercih ettiği ortaya çıktı.

İHA | 26.03.2019 - 15:50..
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Yabancı yatırımcılar en çok İstanbul'dan konut aldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde edilen sonuçlara göre, yabancı konut yatırımcısının gözdesi İstanbul oldu.

YÜZDE 78,4'LÜK ARTIŞ

Araştırmalara göre; Türkiye'de yabancı uyruklu vatandaşlara 39 bin 663 adet konut satışı gerçekleşti. Bu satışlar geçen yıla göre kıyaslandığında, yüzde 78,4'lük bir artış görüldü.

Yabancı yatırımcılar en çok İstanbul'dan konut aldı

İSTANBUL TERCİHTE İLK SIRADA

Yabancıların ise ilk tercihi İstanbul olurken, İstanbul'u 7 bin 938 konut ile Antalya, 2 bin 720 konutla Bursa, 2 bin 133 konutla Ankara takip etti.

Yabancı yatırımcılar en çok İstanbul'dan konut aldı

EN ÇOK IRAKLILAR KONUT ALDI

Yabancılara satılan konutların 8 bin 205 adedini Irak vatandaşlarının alarak, bu alanda liderliği göğüslediği belirlendi. Irak’ı 3 bin 652 konutla İran, 2 bin 718 konutla Suudi Arabistan, 2 bin 297 konutla Rusya ve 2 bin 199 konut ile Kuveyt vatandaşları izledi.

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