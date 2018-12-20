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Yangında, iş yerinde mahsur kalan Suriyeli kurtarıldı

İtfaiyenin kurtardığı Suriye uyruklu kişi, hastanede tedaviye alındı.

DHA | 20.12.2018 - 08:05..
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İzmir Buca'da bugün saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. İş yerinden dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Yangında, iş yerinde mahsur kalan Suriyeli kurtarıldı

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, iş yerinde mahsur kalan Suriye uyruklu kişiyi dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen Suriyeli, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangında, iş yerinde mahsur kalan Suriyeli kurtarıldı

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Tedaviye alınan bu kişinin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Yangın ise itfaiyenin çalışmasıyla, kısa sürede söndürüldü. İş yerinde maddi zarara neden olan yangının, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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