Yapay zeka, böbrek yetmezliğini 2 gün önceden tespit edecek

Akut Böbrek Hasarı (AKI), ABD'de yılda 500 bin ve İngiltere'de yılda 100 bin kişinin ölümüne neden oluyor. Çoğu zaman erken teşhis edilemeyen bu hastalık nedeniyle dünya genelinde, binlerce kişi hayatını kaybediyor. Bilim insanları, bu duruma bir çözüm bulmak için yapay zeka teknolojilerinden yararlanmaya karar verdi ve Google'ın sahip olduğu yapay zeka şirketi DeepMind harekete geçti.

Böbrek yetmezliğinin erken teşhisi için bir yapay zeka algoritması geliştiren DeepMind şirketi, ABD'nin çeşitli bakanlıklarıyla da ortak hareket etti.

48 SAAT ERKEN TEŞHİS EDEBİLİYOR

Geliştirilen yeni yapay zeka algoritması, böbrek yetmezliğini 48 saat önceden tahmin edip haber verebiliyor. Hastalar üzerinde uygulanan algoritma, 10 hastadan 9'unu doğru teşhis etmeyi başardı. Yeni geliştirilen yapay zeka, yalnızca 15 dakika içinde ayrıntılı rapor hazırlayarak doktorların hastaları çok daha hızlı bir şekilde incelemesini de sağlıyor.

Bilim insanları söz konusu algoritmayı ileride daha da geliştirerek, böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden insan sayısını azaltmak istiyor. DeepMind ekibi, ayrıca ölümlere yol açan diğer hastalıkları da çeşitli yapay zeka algoritmalarıyla önlemeye çalışacak.

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