Yapay zekaya sahip robot, iş görüşmesi gerçekleştiriyor

Hayatın hemen hemen her alanında kullanılmaya başlanan yapay zekaya sahip robotlar, artık iş görüşmelerinde de kullanılabiliyor. İsveçli Furhat Robotics tarafından geliştirilen Tengai isimli robot, halkla ilişkiler uzmanı yerine iş görüşmelerine girip adaylarla mülakat yapabiliyor.

İsveç’in Upplands-Bro Belediyesi’ndeki iş başvurularında kullanılmaya başlanan Tengai, herhangi bir ön yargıya sahip olmadan adaylara soru yöneltebiliyor.

ÖNCE TEST EDİYOR

Tengai, potansiyel adayları iş görüşmesinin ilk aşamasında küçük bir teste tabi tutuyor. Robot; adayların yaşı, cinsiyeti, görünüşü, etnik kökeni, ses tonu veya aksanı gibi faktörleri yok sayıyor.

Adaylara her soru aynı şekilde ve aynı sırada soruluyor. Robotun hazır bazı ifade ve jestleri de bulunuyor ve insan kafası şeklindeki ekranın üzerine mat bir maske yerleştirilerek kullanılıyor ve yüz görüntüsü bu maskeye yansıtılıyor.

Vücutsuz büst, birçok farklı kişilik elde edebiliyor. Tengai’nin, yakın gelecekte iş görüşmelerinde adaylarla ön yargısız mülakat yapılabilmesini desteklemesi açısından bir örnek oluşturması bekleniyor

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