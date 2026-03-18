Süphan Dağı’nda bulut denizi görsel şölen sundu

Türkiye’nin en yüksek üçüncü dağlarından biri olan Süphan Dağı’nda, hava sıcaklığının düşmesi ve nem oranının değişmesiyle etkileyici bir bulut tabakası oluştu. Zirveyi çevreleyen bulutlar, dağın heybetli siluetiyle birleşerek izleyenlere adeta bir doğa tablosu sundu.

BULUTLAR ADETA AKAN BİR ŞELALE GİBİ

Gözlemciler, bulutların dağın eteklerinden başlayıp zirveye kadar uzanan hareketi nedeniyle “bulut şelalesi” benzetmesi yaptıklarını belirtti. Ayrıca oluşan yoğun ve yuvarlak bulut kümeleri, mercek bulutları olarak da dikkat çekti.

DOĞASEVERLER MEST OLDU

Bölgede yapılan drone çekimleri, Süphan Dağı’nın zirvesindeki bu nadir doğa olayını gözler önüne serdi. Fotoğraf ve videolar sosyal medyada büyük ilgi görürken, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları bu eşsiz manzarayı yakalamak için bölgeye akın ediyor.

TURİZME KATKI BEKLENİYOR

Uzmanlar, Süphan Dağı’ndaki bu tür nadir doğal olayların bölge turizmi için önemli bir çekim noktası oluşturduğunu belirtiyor ve doğa turizminin gelişmesine katkı sağlayabileceğini vurguluyor.