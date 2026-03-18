Süphan Dağı’nda bulut denizi görsel şölen sundu

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde yer alan 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı, zirvesinde oluşan nadir bulut tabakasıyla doğaseverleri büyüledi. Oluşan manzara, “bulut şelalesi” ve “mercek bulutu” görüntülerini andırdı.
Türkiye’nin en yüksek üçüncü dağlarından biri olan Süphan Dağı’nda, hava sıcaklığının düşmesi ve nem oranının değişmesiyle etkileyici bir bulut tabakası oluştu. Zirveyi çevreleyen bulutlar, dağın heybetli siluetiyle birleşerek izleyenlere adeta bir doğa tablosu sundu.
BULUTLAR ADETA AKAN BİR ŞELALE GİBİ
Gözlemciler, bulutların dağın eteklerinden başlayıp zirveye kadar uzanan hareketi nedeniyle “bulut şelalesi” benzetmesi yaptıklarını belirtti. Ayrıca oluşan yoğun ve yuvarlak bulut kümeleri, mercek bulutları olarak da dikkat çekti.
DOĞASEVERLER MEST OLDU
Bölgede yapılan drone çekimleri, Süphan Dağı’nın zirvesindeki bu nadir doğa olayını gözler önüne serdi. Fotoğraf ve videolar sosyal medyada büyük ilgi görürken, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları bu eşsiz manzarayı yakalamak için bölgeye akın ediyor.
TURİZME KATKI BEKLENİYOR
Uzmanlar, Süphan Dağı’ndaki bu tür nadir doğal olayların bölge turizmi için önemli bir çekim noktası oluşturduğunu belirtiyor ve doğa turizminin gelişmesine katkı sağlayabileceğini vurguluyor.