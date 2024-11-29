AA & Ensonhaber

KuzeyDoğa Derneği, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Kafkas, Utah ve Boğaziçi Üniversiteleri iş birliğiyle 2006 yılında başlatılan “Büyük Etoburların Araştırılması Projesi” kapsamında Sarıkamış’ın yaban hayatı her geçen yıl daha detaylı bir şekilde inceleniyor. Allahuekber Dağları Milli Parkı, Hamamlı, Komdere, Suludere, Cıbıltepe, Acısu, Handere ve Keklik Vadisi gibi bölgelere yerleştirilen fotokapanlar, yaban hayatının sırlarını açığa çıkarıyor.

Isıya ve harekete duyarlı, video çekme özelliğine sahip fotokapanlarla, sarıçam ormanlarında yaşayan kurt, vaşak, bozayı, domuz ve tavşan gibi türlerin yanı sıra, bu yıl ilk kez görüntülenen karacaların yaşam alanları ve davranışları da kayıt altına alındı. Bu teknoloji sayesinde yaban hayvanlarının popülasyonu takip edilirken, kullandıkları alanlar da detaylı bir şekilde analiz ediliyor.

18 YILLIK KESİNTİSİZ GÖZLEM

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, Sarıkamış ormanlarında 18 yıldır düzenli olarak kamera çalışmaları yürüttüklerini belirtti. Teknolojinin hızla gelişmesinin çalışmalarını kolaylaştırdığını ifade eden Çoban, şunları söyledi:

Eskiden filmli makineler kullanıyorduk ve çekilen fotoğrafları tab ettikten sonra inceleyebiliyorduk. Ancak şimdi gelişen teknolojiyle video ve modern fotokapanlar devreye girdi, bu da gözlemlerimizi daha kapsamlı hale getirdi.

GECE VE GÜNDÜZ, YABAN HAYATININ DANSI

2024 yılında 70’in üzerinde noktaya yerleştirilen fotokapanlar, Sarıkamış’ın yaban hayatına dair eşsiz görüntüler sunmaya devam ediyor. Çoban, elde edilen verilerden bazılarını şöyle aktardı:

Vaşakların, ayıların ve kurtların hangi alanları kullandığını tespit ettik. En dikkat çekici bulgumuz, insanların gündüz kullandığı alanların gece yaban hayvanları tarafından kullanılması oldu. Bu durum, aslında doğayla ne kadar iç içe yaşadığımızı ve sınırlarımızın kesiştiğini gösteriyor.

SARIKAMIŞ'IN EŞSİZ DEĞERİ

Bugüne dek 500 binden fazla fotoğraf kaydettiklerini vurgulayan Çoban, Sarıkamış ormanlarının yaban hayatı açısından taşıdığı önemi şu sözlerle dile getirdi:

Bu çalışma, Sarıkamış’ın yaban hayatının ne kadar korunmaya muhtaç olduğunu ortaya koyuyor. Sarıçam ormanları, burada yaşayan hayvanlar için hayati bir öneme sahip. Bu nedenle koruma çalışmalarımızda önceliğimiz, bu eşsiz habitatın bütünlüğünü ve zenginliğini sürdürmek.

Sarıkamış’ın yaban hayatı, fotokapanların sağladığı verilerle her geçen gün daha iyi anlaşılıyor ve korunması için güçlü adımlar atılmaya devam ediliyor.