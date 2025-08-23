Abone ol: Google News

36 yıllık servis ustası açıkladı: Bu hata bulaşık makinesinin ömrünü kısaltıyormuş

Ev işlerinin en büyük yardımcıları arasında yer alan bulaşık makineleri doğru kullanılmadığı zaman kısa süre içinde çeşitli nedenlerde ötürü arızalanabiliyor. Tam da bu noktada 36 yıllık servis ustası pek çok kişinin farkında olmadan yaptığı ancak makinenin ömrünü kısaltan o alışkanlığı açıkladı.

Yayınlama Tarihi: 23.08.2025 11:21
Evlerin olmazsa olmazları arasında yer alan bulaşık makineleri zaman zaman yanlış kullanımdan kaynaklanan sorunlar yaşamanıza neden olur.

Pek çok kişinin farkında olmadan yaptığı bu alışkanlıklar makinenin kullanım ömrünü de etkileyen sonuçlar doğurabilir.

Tam da bu noktada 36 yıllık servis ustası özellikle makinelerin kapasitelerine dikkat edilerek çalıştırılması gerektiği konusunda dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

TAM DOLU ÇALIŞTIRMAK MAKİNENİN ÖMRÜNÜ KISALTIYOR

Doğru bilinen yanlışlar arasında yer alan ve pek çok kişinin de kullanım şekilleri arasında yer alan makinenin tamamen doldurularak çalıştırılması meğer kapasitesi üzerinde çalışma performansı sergilemesine neden oluyormuş.

Bu şekilde çalıştırılan bulaşık makinelerinin kullanım ömürleri de belirgin şekilde kısalıyormuş. Bu nedenle makinenizi üretici talimatlarına göre doldurma yapmanız daha uzun süre kullanmanız için oldukça etkiliymiş.

Aynı zamanda, makinenin alt kısmında bulunan süzgeçler yemek artıklarıyla tıkandığında performans düşüyor ve arızalar ortaya çıkabiliyor. Bu arızaların yaşanması da makinenizin kullanım ömrünü doğrudan etkiliyor.

Bu nedenle süzgeçlerin düzenli olarak çıkarılıp suyla temizlenmesi büyük önem taşıyor. En az 10 yıkamada bir filtre temizliği yapılması bulaşık makinenizi uzun soluklu kullanmanızda adeta bir anahtar görevi görüyor.

