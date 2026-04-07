4 yıldır titreyen köpek: Bakın nasıl iyileşti

Devrek ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Şenol Saraç Soykan, 7 yaşındaki Golden Retriever cinsi köpeği "Becks"i, 4 yıl önce aniden başlayan titreme ve yürüyememe şikayetleriyle birçok veteriner kliniğine götürdü.

Arka iki bacağını kullanamaz hale gelen köpeğin hastalığına farklı merkezlerde yapılan müdahalelere rağmen tanı konulamadı.

Sonraki süreçte durumu kötüleşen ve veterinerlerin ölümcül hastalığa yakalandığını düşünerek uyutulmasını önerdiği köpeğinin iyileşeceği inancını kaybetmeyen Soykan, sevgisiyle Becks'i hayata bağladı.

Soykan'ın özverili bakımı ve ilaç desteğiyle büyük ölçüde sağlığına kavuşan köpek, bir an olsun sahibinin yanından ayrılmıyor.

Köpeğin sahibi Soykan, Becks'in rahatsızlığının aniden başladığını ve zorlu bir süreç geçirdiklerini söyledi.

Köpeğinin bir anda titremeye başladığını ve yürüyemediğini belirten Soykan, bölgedeki veterinerlerin hastalığı teşhis edemediğini, kent merkezi ve Ankara'daki kliniklerde de çözüm bulunamadığını kaydetti.

Soykan, veterinerlerin köpeğin ölümcül bir hastalığa yakalandığını belirterek uyutulmasını önerdiğini, ancak bunu kabul etmediklerini söyledi.

Köpeğinin iyileşeceğine her zaman inandığını vurgulayan Soykan, "Ona kıyamayız, vermedik, uyutmadık. Arka iki ayağı hiç tutmuyordu, evde de kalıyordu. Sokağa tuvaletini yapmaya kucağımızda indiriyorduk. Sevgiyle, masaj yapa yapa biraz dirilttik." diye konuştu.

Soykan, iyileşme sürecinde veterinerlerin ilaç desteğinin de olduğunu anlatarak, "Bizle gezerken yürüyor artık ama arka ayaklarında titremeleri var yine. Eğilip bir şey yiyeceği zaman kafası titriyor. Nörolojik fakat ne olduğunu çözemediler. Yine de baktık, bakıyoruz. Hiç yürüyemeseydi bile aparat yaptıracaktık. Onu da sordum veterinerlere 'O zaman da tembel olur, hiç yürüyemez.' dediler. Biz de aparatı yaptırmadık." ifadelerini kullandı.