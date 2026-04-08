Matlaşan cezveleri pırıl pırıl yapan yöntem ortaya çıktı

Günün en huzurlu anı olan bol köpüklü bir Türk kahvesinin tadını, kireç bağlamış ve matlaşmış bir cezve kadar hiçbir şey bozamaz.

Zamanla suyun içindeki mineraller ve kahve tortularının birleşmesiyle oluşan o inatçı tabaka, sadece cezvenizin görüntüsünü değil, kahvenizin aromasını da değiştiriyor.

Kimyasal temizlik ürünleri kullanmak yerine mutfağınızda bulunan malzemelerle bu sorundan kurtulabilirsiniz.

İşte cezveleri ilk günkü parlaklığına kavuşturacak o yöntem…

LİMON TUZUYLA TEK HAMLEDE PARLATIYOR

Limon tuzu, asidik gücüyle en inatçı kahve tortularını ve kireç tabakalarını saniyeler içinde söküp atıyor.

İşleme başlamadan önce cezvenin içindeki kaba kirleri suyla çalkalayarak uzaklaştırın.

Limon tuzunun asidik yapısının metale tam nüfuz edebilmesi için yüzeyde sadece ince bir tortu tabakası kalmalı.

Cezvenin büyüklüğüne göre bir miktar limon tuzunu içine ekleyin. Üzerine su ilave ederek limon tuzunun su içinde tamamen çözünmesini sağlayın.

Asidik tepkime başladığında, kireçlerin ve mat görünümün parçalanarak yüzeyden ayrıldığını göreceksiniz.