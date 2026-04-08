Gıcırdayan sandalye nasıl düzeltilir: Çıt çıkarmayan çözüm

Evde ya da ofiste kullanılan sandalyeler zamanla gıcırdamaya başlayarak hem konforu hem de huzuru bozabiliyor.

Özellikle uzun süre oturulan ofis sandalyelerinde bu sesler daha da can sıkıcı hale geliyor.

Ancak basit ve pratik birkaç yöntemle bu sorunu ortadan kaldırmak mümkün.

Üstelik uygulaması kolay bu yöntem sayesinde sandalyeniz adeta “sessiz” hale geliyor.

DÜZELTMENİN YOLU

Sandalyeye oturup hafifçe sağa sola hareket ederek gıcırtının nereden geldiğini tespit edin. Genelde vidalar, ek yerleri veya metal aksam ses yapar.

Varsa zeytinyağı veya vazelin kullanabilirsiniz

Özellikle menteşe ve bağlantı noktalarına az miktarda uygulayın. Bu işlem sürtünmeyi azaltarak sesi keser.

Ahşap sandalyelerde gıcırtı varsa, ek yerlerine çok az miktarda mum (parafin) sürmek de oldukça etkili bir yöntemdir.