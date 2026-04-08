Sosyal medya bu mantıyı deniyor: Sadece una bulayın...

Son dönemde sosyal medyada hızla yayılan “unlama yöntemiyle mantı” tarifi, klasik mantı anlayışını tamamen değiştiriyor.

Hamur açma ve tek tek şekil verme zahmetini ortadan kaldıran bu pratik yöntem, hem zamandan tasarruf sağlıyor hem de farklı bir lezzet deneyimi sunuyor.

Kısa sürede mutfakların favorisi haline gelen bu tarifin püf noktalarını ve nasıl yapıldığını merak edenler için detayları derledik.

UNA BULANAN MANTI TARİFİ

Bu yöntemde mantı yapmak için klasik hamur açma sürecine hiç girmiyorsunuz.

Öncelikle hazırladığınız kıymalı harcı küçük toplar haline getiriyorsunuz.

Ardından bu topları bol un bulunan bir kaba alıp kabı hafifçe sallayarak her bir parçanın unla tamamen kaplanmasını sağlıyorsunuz. Bu işlem sırasında kıymanın dışı adeta ince bir hamur tabakasıyla sarılıyor.

Daha sağlam bir katman elde etmek isterseniz, topları çok hafif nemlendirip tekrar una bulayarak işlemi tekrarlayabilirsiniz.

Şekil alan bu pratik mantıları süzgeçten geçirerek fazla ununu silkeledikten sonra doğrudan kaynar tuzlu suya atıyorsunuz.

Kısa sürede pişen mantıları çıkarıp üzerine sarımsaklı yoğurt ve tereyağlı sos eklediğinizde, zahmetsiz ama lezzeti klasik mantıyı aratmayan bir sonuç elde etmiş oluyorsunuz.