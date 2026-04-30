40 yıllık demir yolu yolculuğu sona erdi: Son seferinde duygusal veda

Elazığ’da demir yollarına adanmış bir ömür, alkışlar ve gözyaşlarıyla noktalandı. Çocukluk yıllarında başlayan tren sevgisini mesleğe dönüştüren Mehmet Fırat, 40 yıllık görev hayatının ardından son seferini yaparak emekliliğe ayrıldı.

ÇOCUKLUKTA BAŞLAYAN TREN SEVDASI

Mehmet Fırat’ın demir yoluna olan ilgisi, çocukluk ve gençlik yıllarında yaptığı tren yolculuklarıyla başladı. Bu tutku, ilerleyen yıllarda meslek seçimine yön verdi.

SINAVLA BAŞLAYAN 40 YILLIK GÖREV

Genç yaşta açılan sınava katılan Fırat, başarılı olarak Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları bünyesine girdi.

Kürk istasyonunda makasçı olarak başladığı görevinde zamanla farklı birimlerde sorumluluk aldı; manevracı, baş manevracı ve gardıfren olarak çalıştı.

SON SEFER: TATVAN-ELAZIĞ HATTI

Uzun yıllar süren meslek hayatını Tatvan–Elazığ seferiyle noktalayan Fırat, son görevini de kazasız tamamladı. Emeklilik kararı sonrası istasyonda duygusal anlar yaşandı.

Elazığ Tren İstasyonu’nda düzenlenen uğurlamada Fırat, ailesi ve çalışma arkadaşları tarafından çiçekler, alkışlar ve konfetiyle karşılandı. Kendisine plaket ve hatıra hediyeleri takdim edildi.

"DEMİR YOLU BİR AŞK"

Mesleğe olan bağlılığını anlatan Mehmet Fırat, demir yolunun kendisi için bir işten çok daha fazlası olduğunu söyledi.

“Demir yoluna başladığınızda geri dönüş olmuyor.” diyen Fırat, bu mesleği büyük bir sevgiyle yaptığını ifade etti.

Demir yoluna duyduğu bağlılığı duygusal ifadelerle anlatan Fırat, “Demir yolunun taşını toprağını öperek bağrıma basarım.” sözleriyle mesleğine olan sevgisini dile getirdi.

40 yıllık görev süresini geride bırakan Fırat, artık görevi genç meslektaşlarına devrettiğini belirterek, kazasız bir meslek hayatı geçirdiği için mutluluk duyduğunu söyledi.