Düzce’de hurda parçalarla 200 kiloluk 'başsız' direniş figürü yaptı

Düzce’de sanayi sitesinde çalışan bir motor ustası, atık metal parçaları sanata dönüştürerek dikkat çeken bir çalışmaya imza attı. Yüzlerce hurda parçanın birleşmesiyle ortaya çıkan 200 kilogramlık figür, hem geri dönüşüm hem de toplumsal mesaj içeren yönüyle ilgi çekti.

HURDA PARÇALAR SANAT ESERİNE DÖNÜŞTÜ

Küçük Sanayi Sitesi’nde motor tamirciliği yapan Murat Çetin, otomobil, motosiklet ve bisikletlerden çıkan kullanılmayan parçaları değerlendirerek figürler üretmeye devam ediyor.

Amortisör, zincir, dişli ve benzeri yüzlerce metal parça, ustanın atölyesinde yeniden şekil buluyor.

850 PARÇADAN OLUŞAN DEV FİGÜR

Son çalışmasında yaklaşık 850 hurda parçayı kaynakla birleştiren Çetin, elinde yay tutan ve ok atan insan formunda 200 kilogramlık bir metal figür ortaya çıkardı. Eser, büyüklüğü ve detaylı işçiliğiyle dikkat çekiyor.

"BAŞ KISMI ÖZGÜRLÜKLE TAMAMLANACAK"

Usta Çetin, eserlerinde toplumsal olaylara da yer verdiğini belirterek son çalışmasının bir direniş metaforu taşıdığını söyledi.

Figürün özellikle Filistin’de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla tasarlandığını ifade etti.

Çetin, eserinin bilinçli olarak eksik bırakıldığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Filistin ne zaman özgürlüğüne kavuşursa, bu çalışmanın baş kısmını o zaman yapacağım.”

SERGİ HAYALİ

Düzce’de yıllardır hurda malzemeleri sanata dönüştüren Çetin, çalışmalarını hem geri dönüşüm bilinci hem de sanatsal ifade amacıyla sürdürdüğünü belirtiyor.

Usta sanatçı, ilerleyen dönemde eserlerini bir müzeye ya da bilim merkezine bağışlamayı veya kalıcı bir sergi alanı oluşturmayı hedeflediğini de ifade etti.