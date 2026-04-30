Manisa'da 101 yıllık zanaat: Son kirkit ustası zamana direniyor

Manisa’da el dokuma halıcılığının kalbi sayılan Demirci ilçesinde, yok olmaya yüz tutan geleneksel bir zanaat son ustasının ellerinde hayat buluyor. Üç kuşaktır aynı aile tarafından sürdürülen kirkit üretimi, modern üretim tekniklerine rağmen ayakta kalmaya devam ediyor.

ASIRLIK AİLE MİRASI

İsmail Çilengir, dedesinin 1925 yılında başlattığı demircilik geleneğini bugün üçüncü kuşak temsilci olarak sürdürüyor. Aile mesleği, sıcak ve soğuk demir işçiliğinden başlayarak zamanla el halıcılığının vazgeçilmez aracı olan kirkit üretimine dönüştü.

DEMİRCİ'DE BİR ZAMANLAR HER EVDEN SES GELİRDİ

Usta Çilengir, geçmiş yıllarda ilçede her evde halı tezgâhı bulunduğunu ve mahallelerin kirkit sesleriyle dolu olduğunu anlattı. O dönemlerde yoğun talep nedeniyle siparişlere yetişilemediğini, hatta dışarıdan üretim desteği alındığını ifade etti.

ATÖLYE KÜÇÜK, EMEK BÜYÜK

Demirci ilçe merkezindeki hırdavat dükkânının bir bölümünü atölyeye çeviren Çilengir, demir sacları ateş ve örs yardımıyla işleyerek kirkit üretiyor. Her bir parça, belirli ölçülerde kesilip ısıl işlemden geçirildikten sonra diş açılarak kullanıma hazır hale getiriliyor.

YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAN TALEP VAR

Geleneksel el halıcılığının tamamen yok olmadığını vurgulayan usta, hâlâ Uşak, Balıkesir ve Selendi gibi merkezlerden sipariş aldıklarını söyledi. Ayrıca yurt dışından da talep geldiğini belirterek, haftada birkaç kirkit üreterek üretimi sürdürdüğünü ifade etti.

"ZANAAT ALTIN BİLEZİKTİR"

Mesleğin önemine dikkat çeken Çilengir, “Zanaat altın bileziktir, insanın elinde olduğu sürece aç kalmaz” sözleriyle mesleğe olan bağlılığını dile getirdi. Zor ve zahmetli olmasına rağmen işi severek yaptığını vurguladı.

BİR GELENEĞİN SON TEMSİLCİSİ

Manisa’da yüzyılı aşan bir aile geleneği, bugün son ustasının çabalarıyla yaşamaya devam ediyor. Kirkit üretimi, hem el dokuma halıcılığının hem de kültürel mirasın önemli bir parçası olarak varlığını sürdürüyor.